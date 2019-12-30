В Нахчыване назначены председатели ряда судов - СПИСОК

В Нахчыване назначены председатели ряда судов

30 декабря, 2019 19:50

https://report.az/storage/news/f6f7d61014bd6f763f46063f1f89238a/3aa69ff7-6ea0-41d7-980b-f7e33b2f024b_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя, председателей административной и коммерческой коллегий Верховного суда и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Report, на новую должность назначены следующие лица: 1. Аскер Новруз оглу Новрузов назначен заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. 2. Юсифали Сулейман оглу Гурбанов назначен председателем Административной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. 3. Ахлиман Мехман оглу Хыдыров назначен председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. 4. Хиджран Хасай оглу Мурадов назначен председателем Административного суда Нахчыванской Автономной Республики. 5. Эльшан Физули оглу Салманов назначен председателем Коммерческого суда Нахчыванской Автономной Республики. 6. Гусейн Мамед оглу Мамедов назначен председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики. 7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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