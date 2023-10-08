В Нафталане завершилась международная научно-практическая конференция

8 октября завершилась Международная научно-практическая конференция на тему "Нафталан – синергетический источник здоровья и туризма: стратегия развития международного туристического центра", организованная Исполнительной властью города Нафталан, Министерс

8 октября завершилась Международная научно-практическая конференция на тему "Нафталан – синергетический источник здоровья и туризма: стратегия развития международного туристического центра", организованная Исполнительной властью города Нафталан, Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственным агентством по туризму, Бюро по туризму Азербайджана, PMD Hospitality. Мероприятие началось с пленарного заседания и панельных дискуссий.

Как сообщает Report , сначала участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы и с глубоким уважением почтили светлую память гениальной личности. Затем в Центре Гейдара Алиева участники ознакомились со стендами, отражающим жизненный путь и деятельность великого лидера.

После показа видеоролика о городе Нафталан начало работу пленарное заседание конференции.

Выступивший на конференции глава исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов поприветствовал гостей и пожелал успехов работе конференции. Он подчеркнул, что реализуемые в нашей стране экономические реформы, в частности, развитие предпринимательства и бизнеса, всегда находятся в центре внимания государства, в этой сфере достигнуты серьезные успехи, в столице и регионах реализуются новые социально-экономические проекты. В.Новрузов выразил уверенность, что международная научно-практическая конференция своей деловой атмосферой и эффективностью внесет ценный вклад в налаживание связей, развитие медицинского туризма на международном уровне.

Выступившие президент НАНА, депутат Иса Габиббейли, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, советник президента SOCAR Халик Мамедов, генеральный консул Турецкой Республики в городе Гянджа Реджеп Озтоп, главный медицинский администратор PMD Hospitality Чингиз Гаджиев, исполняющий обязанности директора Института археологии, этнографии и антропологии Фархад Гулиев, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева рассказали о путях стимулирования оздоровительной и туристической деятельности, оценке возможностей использования существующего туристического потенциала, налаживании взаимоотношений между заинтересованными сторонами в туриндустрии, развитии лечебно-медицинского, археологического, агро- и экотуризма, создании возможностей для продвижения и поощрения туристического потенциала Нафталана на международном уровне.

Было отмечено, что развитие Нафталана с точки зрения притока туристов получает высокую оценку. Уникальные лечебные свойства нафталанской нефти прославили ее во всем мире. Эта нефть широко применяется при лечении кожных заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата. В связи с этим есть необходимость в повышении уровня информированности о нафталанской нефти в мире.

Было доведено до внимания, что, согласно соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева, в SOCAR была подготовлена специальная программа по повышению перспектив нафталанского месторождения с целью устойчивого развития оздоровительного туризма в нашей стране. Программа предполагает бурение новых разведочных скважин прогрессивными методами бурения. Уже в этом году планируется пробурить скважину глубиной 3500 метров. С 1950 года добыто около 60 тысяч тонн нафталанской нефти. В 1970 году добыча достигла максимального уровня и на месторождении было добыто 1779 тонн нефти. Первичные балансовые запасы нафталанского месторождения оцениваются в 1 миллион 165 тысяч тонн, а первичные извлекаемые запасы - в 117 тысяч тонн. Уже освоено 52,2 процента извлекаемых запасов нефти. В настоящее время остаточные балансовые запасы месторождения составляют 1 миллион 109 тысяч тонн, остаточные извлекаемые запасы нефти – 61 тысячу тонн. Общий фонд скважин состоит из 94 скважин, текущий эксплуатационный фонд - из 32 скважин.

Заместитель мэра города Друскининкай (Литва) Линас Урманавичюс, помощник мэра города Ялова (Турция) Фатих Шахин, президент Немецкой медицинского оздоровительной ассоциации Лутц Лунгвиц, заведующий отделом комитета по развитию туризма Казани (Россия) Анна Стрелкова, заместитель руководителя отдела внутренней политики Астаны (Казахстан) Мирас Абдурахман, заместитель президента Ассоциации медицинского туризма Узбекистана Ахмад Ахмедов рассказали о чудодейственных особенностях нафталанской нефти.

Затем конференция продолжила работу по трем панелям, на которых были проведены дискуссии по темам "Глобальные маркетинговые перспективы как направления оздоровительного туризма в Нафталане", "Управление устойчивым туризмом в Нафталане: защита от рисков, безопасность, научные исследования и применение стандартов качества", "Нафталан и возможности альтернативного туризма: археология, перспективы агротуризма и экотуризма".

Ожидается, что результаты конференции позволят выявить проблемы, возникающие в различных сферах оздоровительного туризма в современную эпоху, и подготовить соответствующие предложения и рекомендации, а также создать возможности для продвижения и поощрения туристического потенциала Нафталана на международном уровне.

В двухдневной международной конференции приняли участие более 100 гостей, в том числе представители 8 зарубежных стран.