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В Нафталане стартовала Международная научно-практическая конференция

В Нафталане стартовала Международная научно-практическая конференция В Нафталане начала работу Международная научно-практическая конференция "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Стратегия развития Международного туристического центра".
Внутренняя политика
7 октября 2023 г. 23:00
В Нафталане стартовала Международная научно-практическая конференция

В Нафталане начала работу Международная научно-практическая конференция "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Стратегия развития Международного туристического центра".

Как передает Report, главная цель конференции в Нафталане – изучение передового опыта в сфере медицинского туризма и результатов научных исследований в этой сфере, налаживание и укрепление связей в туристической отрасли между заинтересованными сторонами, поощрение развития туризма и активизация культурного обмена, определение перспектив развития сектора медицинского туризма.

В работе конференции принимают участие специалисты в области туризма, здравоохранения, санаторно-курортного лечения и представители государственных и правительственных органов из Азербайджана, Турции, Латвии, Литвы, Казахстана, Узбекистана, Германии, России.

В первый день конференции участники приняли участие в акции по посадке деревьев на территории парка Гейдара Алиева, которая была приурочена к 100-летию со дня рождения великого лидера.

На конференции была дана подробная информация о лечебных свойствах уникальной нафталанской нефти. Ее участники также посетили места археологических раскопок на территории села Гашалты Гарагоюнлу, осмотрели обнаруженные артефакты. Они были проинформированы о том, что достопримечательности города и его окрестностей создают благоприятные возможности для альтернативного туризма в Нафталане.

Затем участники конференции посетили гранатовый сад на территории села и ознакомились с туристическим потенциалом этого населенного пункта.

В ходе состоявшейся затем поездки в освобожденные от оккупации село Талыш и поселок Суговушан, входящие в Карабахский экономический район, они ознакомились с туристическим потенциалом этих сел, а также работой по восстановлению и реконструкции этой территории, посетили мемориальный комплекс шехидов и возложили цветы.

Во время поездки подчеркивалось, что благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева в Нафталане проводится широкомасштабная работа по развитию оздоровительного туризма в Нафталане. Отмечалось, что сдача в пользование существующей дорожной инфраструктуры в направлении Нафталан-Талыш-Суговушан имеет важное значение для дальнейшего развития туризма в регионе.

Конференция продолжит работу 8 октября пленарными заседаниями и панельными сессиями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaftalanda Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans işə başlayıb

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