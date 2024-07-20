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В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска курса по базовому уровню английского языка

В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска курса по базовому уровню английского языка В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония выпуска интенсивного курса по базовому уровню английского языка, прошедшего с участием военнослужащих Военно-воздушных сил.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 11:13
В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска курса по базовому уровню английского языка

В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония выпуска интенсивного курса по базовому уровню английского языка, прошедшего с участием военнослужащих Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Руководство ВВС и Института военного управления поздравило слушателей, успешно окончивших курс.

Выступившие выразили глубокую признательность преподавательско-педагогическому составу Центра иностранных языков, в том числе приглашенным в нашу страну турецким военным инструкторам за их неоценимый труд по обучению английскому языку.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты.

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Версия на английском языке National Defense University holds graduation ceremony of basic English language course

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