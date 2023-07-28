В Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане

В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) создана комиссия для обеспечения выполнения Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О внесении изменений в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния",

В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) создана комиссия для обеспечения выполнения Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О внесении изменений в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 31 октября 2003 года номер 145" от 19 июля 2023 года.

Как сообщили Report в Академии наук, в организованном в связи с этим заседании приняли участие президент НАНА, академик Иса Габиббейли, члены Президиума, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, а также ученые, занимающиеся связанными с Западным Азербайджаном исследованиями, и другие лица.

Отметив, что начиная с декабря 2022 года президент Ильхам Алиев ведет целенаправленную, расширенную и системную работу в связи с Западным Азербайджаном, академик Иса Габиббейли сказал, что по инициативе Общины Западного Азербайджана приняты решения на уровне ООН, ЮНЕСКО и прочих международных организаций, даже прошли дискуссии на уровне Европейского Союза. Академик сообщил, что, наряду с общественно-политической, исторической, научной значимостью, вопрос о Западном Азербайджане благодаря дальновидности Президента Ильхама Алиева стал частью переговорного процесса с Арменией и де-факто – темой дискуссий на международном уровне.

Президент НАНА сообщил, что Академия наук с первых дней отреагировала на связанные с Западным Азербайджаном призывы главы государства, в данном направлении были приняты систематические решения, уже реализуются широкомасштабные мероприятия. Согласно постановлению Президиума НАНА в Институте истории имени А.А.Бакиханова был создан отдел истории Западного Азербайджана, в Институте фольклора – отдел фольклора Западного Азербайджана, а в Институте языкознания имени Насими – отдел топонимики. В то же время, продолжил академик, был создан Координационный совет НАНА по исследованиям, связанным с Западным Азербайджаном, уже прошло несколько заседаний этого совета, а рабочая группа, созданная для подготовки "Энциклопедии Западного Азербайджана", работает над ее словником, который в сентябре будет вынесен на обсуждение Президиума и упомянутого Координационного совета.

Помимо этого, академик Иса Габиббейли отметил, что в институтах истории и востоковедения НАНА, Институте географии Министерства науки и образования и Агентстве геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов планируется обсуждение и принятие единого решения по существующим в связи с Западным Азербайджаном картам, а в отделе топонимики Института языкознания будет подготовлен сборник, в котором найдут свое отражение географические названия до их переименования армянами.

По его словам, на днях НАНА было поручено решение еще одного вопроса, связанного с Западным Азербайджаном. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 19 июля 2023 года номер 232, подписанному премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, внесены изменения в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 31 октября 2003 года номер 145, в документ был внесен пункт 1.5-1 следующего содержания: "При осуществлении государственной регистрации актов гражданского состояния в отделе регистрации и консульском управлении, а также рождения, заключения брака и смерти в представительствах исполнительной власти топонимы записываются в соответствии с названиями существующих административно-территориальных единиц. А географические названия в Армянской Республике записываются в соответствии с историческими топонимами Азербайджана с учетом рекомендаций Национальной Академии наук Азербайджана".

Руководитель НАНА подчеркнул, что после этого Академия наук будет давать свои отзывы и рекомендации по обеспечению записи географических названий в Армянской Республике в соответствии с историческими топонимами Азербайджана в той форме, в которой они существовали до того, как были переименованы армянами.

Академик Иса Габиббейли выразил уверенность в том, что ученые НАНА достойно выполнят поручения главы государства, связанные с Западным Азербайджаном.

Затем выступил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, который поблагодарил руководство НАНА за систематические исследования, проводимые в Академии наук в связи с Западным Азербайджаном. Сказав, что он родился в селе Гаралар Ведийского района Западного Азербайджана, и по постановлению Президиума Верховного Совета Армянской ССР район был переименован в Арарат, а село Гаралар – в Аралез, Азиз Алекберли добавил, что указанное постановление Кабинета Министров сыграет важную роль в восстановлении исторических топонимов Азербайджана. Он сообщил, что, начиная с 1935 года, присущие азербайджанскому народу исторические топонимы в Западном Азербайджане систематически изменялись армянами. Председатель общины подчеркнул, что, наряду с топонимами, важно собрать и присущие нашему народу микротопонимы в Западном Азербайджане и Община Западного Азербайджана окажет необходимую поддержку НАНА в решении вопросов, связанных с выполнением соответствующего постановления Кабинета Министров и проводимыми исследованиями.

В ходе дискуссий свои мысли и предложения озвучили также академики Ариф Гашимов, Говхар Бахшалиева, профессор Керим Шукюров, доктор географических наук Закир Эминов, доктор философии по истории Джаби Бахрамов и доктор философии по филологии, доцент Эльчин Исмаилов.

Далее для обеспечения выполнения указанного постановления и оперативного предоставления отзывов и рекомендаций в НАНА была создана комиссия под председательством академика Говхар Бахшалиевой, заместителем председателя стал профессор Надир Мамедли.

В заключение выступил академик Иса Габиббейли, который отметил, что сегодня основная работа Академии наук заключается в пропаганде в обществе идеологии азербайджанства, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев и которая развивается Президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с вызовами современности, и наши ученые с большой ответственностью проводят связанные с Западным Азербайджаном исследования, являющиеся важной частью этой идеологии.