    В Мюнхене открылась фотовыставка о жертвах мин в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 14:07
    В Мюнхене открылась фотовыставка о жертвах мин в Азербайджане

    В центре Мюнхена на площади Карлсплац организована фотовыставка под открытым небом, посвященная жертвам мин в Азербайджане.

    Об этом сообщили Report в Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана.

    Фотовыставка открыта в рамках проекта "Точка кульминации опасности", реализуемого общественным объединением "Фото Клуб Гилавар" при финансировании Госагентства.

    Партнером НПО в Германии по проекту выступил Культурный центр азербайджанцев Мюнхена.

    На выставке были представлены более 20 фотографий, истории пострадавших от мин и статистические данные. Отмечено, что в результате минной войны, развязанной Арменией, более 3400 азербайджанцев стали жертвами мин. Из них 409 человек пострадали от мин и неразорвавшихся боеприпасов в 2020–2025 годах. За последние пять лет мины унесли жизни 71 гражданина Азербайджана.

    Азербайджан выступает с инициативой принять гуманитарное разминирование в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН.

    Münhendə Azərbaycanın mina qurbanlarına dair fotosərgi açılıb

