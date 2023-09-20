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В МВД провели беседу с около 10 гражданами, распространявшими дезинформацию о ситуации в регионе

В МВД провели беседу с около 10 гражданами, распространявшими дезинформацию о ситуации в регионе В МВД вызваны около 10 граждан, распространявших дезинформацию о ситуации в Карабахском регионе, с ними провели профилактические беседы.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 11:32
В МВД провели беседу с около 10 гражданами, распространявшими дезинформацию о ситуации в регионе

В МВД вызваны около 10 граждан, распространявших дезинформацию о ситуации в Карабахском регионе, с ними провели профилактические беседы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев на брифинге, посвященном локальным антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.

По его словам, армянская сторона распространяет в социальных сетях дезинформацию: "Призываем наших граждан не обманываться на подобные сообщения, распространяемые армянской стороной".

Отметим, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе. Мероприятия проводятся в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских лиц, задействованных в строительно-восстановительных работах, и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Dezinformasiya yayan 10-a yaxın şəxsə xəbərdarlıq edilib"

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