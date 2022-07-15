В МВД прошло заседание коллегии по итогам полугодия

15 июля в Министерстве внутренних дел состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года.

15 июля в Министерстве внутренних дел состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года.

Как сообщает Report, открывая заседание, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что первое полугодие этого года является очередным успешным отчетным периодом, органы внутренних дел и внутренние войска достойно справляются с повседневными задачами в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав и свобод человека, надежно обеспечена безопасность на массовых мероприятиях международного и республиканского значения.