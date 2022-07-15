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В МВД прошло заседание коллегии по итогам полугодия

В МВД прошло заседание коллегии по итогам полугодия 15 июля в Министерстве внутренних дел состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года.
Внутренняя политика
15 июля 2022 г. 17:09
В МВД прошло заседание коллегии по итогам полугодия

15 июля в Министерстве внутренних дел состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года.

Как сообщает Report, открывая заседание, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что первое полугодие этого года является очередным успешным отчетным периодом, органы внутренних дел и внутренние войска достойно справляются с повседневными задачами в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав и свобод человека, надежно обеспечена безопасность на массовых мероприятиях международного и республиканского значения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN-də kollegiya iclası keçirilib

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