В МВД прошло расширенное заседание коллегии

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел (МВД) прошло расширенное заседание коллегии.

Как сообщает Report, на заседании присутствовали руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные работники, начальники всех городских и районных полицейских управлений Азербайджана, начальники отделов.

Здесь обсудили меры на пути борьбы с преступностью в стране, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, коснулись вопросов пресечения преступлений против собственности и предстоящих задач.