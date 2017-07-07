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    В МВД прошло расширенное заседание коллегии

    Обсудили проводимые меры и предстоящие задачи© Report.az

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел (МВД) прошло расширенное заседание коллегии.

    Как сообщает Report, на заседании присутствовали руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные работники, начальники всех городских и районных полицейских управлений Азербайджана, начальники отделов.

    Здесь обсудили меры на пути борьбы с преступностью в стране, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, коснулись вопросов пресечения преступлений против собственности и предстоящих задач. 

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