О нас

В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ

В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ
Внутренняя политика
3 февраля 2025 г. 20:24
В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ

В МВД Азербайджана опровергли информацию о якобы установке блокпостов в приграничных с Россией районах республики.

Как сообщили Report в ведомстве, нет необходимости в установке блокпостов в районе оперативных мероприятий "Граница-щит", которые проводятся близ границы с Российской Федерацией.

В министерстве также подчеркнули, что уполномоченные ведомства двух стран обмениваются информацией на основе взаимной договоренности.

"Подобные мероприятия проводятся уже много лет. Основной целью является контроль за механизмом исполнения принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее ряд медиа-ресурсов распространил информацию о том, что Азербайджан якобы установил блокпосты в приграничных с Россией районах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİN: Rusiya ilə sərhədyanı rayonlarda blok-post quraşdırılmayıb

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi