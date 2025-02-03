В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ

В МВД опровергли информацию об установке блокпостов у границы с РФ

В МВД Азербайджана опровергли информацию о якобы установке блокпостов в приграничных с Россией районах республики.

Как сообщили Report в ведомстве, нет необходимости в установке блокпостов в районе оперативных мероприятий "Граница-щит", которые проводятся близ границы с Российской Федерацией.

В министерстве также подчеркнули, что уполномоченные ведомства двух стран обмениваются информацией на основе взаимной договоренности.

"Подобные мероприятия проводятся уже много лет. Основной целью является контроль за механизмом исполнения принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее ряд медиа-ресурсов распространил информацию о том, что Азербайджан якобы установил блокпосты в приграничных с Россией районах.