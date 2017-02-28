В МВД назначен новый начальник управления

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, замначальника по оперативной работе Сабаильского РУП, полковник полиции Физули Гумбетов освобожден от занимаемой должности. Он назначен начальником Управления по борьбе с незаконной миграцией министерства внутренних дел (МВД).

Бывший начальник Управления по борьбе с незаконной миграцией, полковник полиции Азер Мамедов же назначен на другую должность в МВД.