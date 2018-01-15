В МВД Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 2017 года.

Как сообщает Report, на заседании под председательством министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова приняли участие члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех городских и районных управлений, отделений и отделов полиции Азербайджана.

На мероприятии были заслушаны доклады. На коллегии были обсуждены меры, принимаемые в области борьбы с преступностью, охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предотвращения преступлений против собственности в стране в 2017 году и работа и задачи предстоящие в 2018 году.