В МВД Азербайджана проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню полиции

В Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана был проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню полиции.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана был проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню полиции.

Как сообщили Report в ведомстве, сначала личный состав министерства посетил в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева, к монументальному комплексу были возложены цветы. Затем была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Сотрудники МВД также посетили Аллею шехидов, где почтили память отважных сынов Родины, павших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Мероприятие продолжилось в здании полицейской академии, где с участием министра генерал-полковника Вилаята Эйвазов была организована торжественная церемония по случаю Дня полиции и выпуску 2022/2023 учебного года. Сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также сотрудников полиции, ставших шехидами в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики и погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Затем министр В.Эйвазов передал личному составу поздравления и наилучшие пожелания президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю профессионального праздника. Глава МВД рассказал о славном и богатом служебном пути, пройденном полицией за прошедшие 105 лет. В частности, была подчеркнута важная работа, проделанная великим лидером Гейдаром Алиевым в области организации деятельности органов внутренних дел и укрепления их национально-патриотически настроенными кадрами в период руководства республикой.

Генерал-полковник Вилаят Эйвазов также подчеркнул, что благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева были приняты меры по совершенствованию деятельности и инфраструктуры Министерства внутренних дел, в том числе доведение материально-технической базы и оснащенности ведомства передовыми технологиями до уровня, отвечающего требованиям и стандартам современности, построение оперативно-служебной деятельности на принципах обеспечения удовлетворенности граждан.

Подчеркнув, что после Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в регионе появились новые реалии, министр В.Эйвазов отметил, что в рамках "великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории были предприняты первые шаги и в такой судьбоносный период деятельность органов полиции и внутренних войск также была адаптирована к текущей ситуации, в целом в Карабахе и Восточном Зангезуре надежно обеспечены порядок и безопасность.