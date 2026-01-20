В Москве прошли траурные мероприятия в связи с 36-й годовщиной 20 Января
- 20 января, 2026
- 15:22
В посольстве Азербайджана в Москве состоялось траурное мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января 1990 года.
Как сообщает российское бюро Report, в церемонии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России, студенты, сотрудники дипломатической миссии, а также представители Фонда Гейдара Алиева в России.
В здании посольства также был установлен стенд, посвященный памяти жертв трагических событий января 1990 года, когда в результате ввода советских войск в Баку погибли мирные жители. Память погибших почтили минутой молчания.
На мероприятии было отмечено, что 21 января 1990 года Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев прибыл в здание постоянного представительства Азербайджана в Москве, где выступил с заявлением, в котором решительно осудил действия советских властей в Баку, назвав их террором против мирного населения. Он потребовал дать произошедшему политико-правовую оценку и привлечь виновных к ответственности.
Участники мероприятия подчеркнули, что впоследствии, благодаря инициативе Гейдара Алиева трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.
Кроме этого, присутствующие на мероприятии и ставшие свидетелями событий января 1990 года, поделились своими воспоминаниями о тех днях.