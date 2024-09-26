В Москве проходит I Российско-Азербайджанский форум науки и образования

12:47

В Москве начал работу I Российско-Азербайджанский форум науки и образования.

Как сообщает Report, мероприятие проходит в Интеллектуальном центре МГУ с участием министра науки России Валерия Фалькова, замминистра образования Азербайджана Фирудина Гурбанова и ректора МГУ Виктора Садовничего.

В форуме участвуют представители более 70 вузов двух стран. Обсуждены вопросы сотрудничества между научными учреждениями и образовательными организациями России и Азербайджана, а также взаимодействие с частным сектором.

Также состоялось заседание Ассоциации российско-азербайджанских вузов и встречи замминистра Гурбанова с российскими коллегами.