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В Москве проходит I Российско-Азербайджанский форум науки и образования  

В Москве проходит I Российско-Азербайджанский форум науки и образования   12:47
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 13:04
В Москве проходит I Российско-Азербайджанский форум науки и образования  

В Москве начал работу I Российско-Азербайджанский форум науки и образования.

Как сообщает Report, мероприятие проходит в Интеллектуальном центре МГУ с участием министра науки России Валерия Фалькова, замминистра образования Азербайджана Фирудина Гурбанова и ректора МГУ Виктора Садовничего.

В форуме участвуют представители более 70 вузов двух стран. Обсуждены вопросы сотрудничества между научными учреждениями и образовательными организациями России и Азербайджана, а также взаимодействие с частным сектором.

Также состоялось заседание Ассоциации российско-азербайджанских вузов и встречи замминистра Гурбанова с российскими коллегами.

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Версия на английском языке ФотоMoscow hosts 1st Russia-Azerbaijan Science and Education Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada I Rusiya-Azərbaycan Elm və Təhsil Forumu keçirilir

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