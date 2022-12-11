В Москве почтили память Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Москве прошёл памятный вечер, посвящённый дню смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджана в Москве прошёл памятный вечер, посвящённый дню смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, вечер был организован посольством Азербайджана в Москве.

Открывая мероприятие Посол Полад Бюльбюль оглы рассказал, что именно Гейдар Алиев вывел Азербайджан в ряд самых передовых республик Советского Союза. «Гейдар Алиев, в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР, курировал более 30 министерств и многое сделал для страны. Строительство Байкало-Амурской магистрали приняло широкий размах именно после того, как оно было взято под контроль Гейдаром Алиевым. Гейдар Алиев, будучи главой комиссии по расследованию обстоятельств крушения парохода «Адмирал Нахимов», в результате которого погибло множество людей, лично принимал члена каждой семьи, которую постигла трагедия и с особым вниманием относился к решению их проблем», - добавил посол.

Посол подчеркнул, что что в 1993 году общенациональный лидер, по зову азербайджанского народа, вернулся из Нахчывана в Баку и возглавил независимый Азербайджан, который был на грани гражданской войны и общего краха.

«В этой сложной ситуации, благодаря своему огромному авторитету, умению и навыкам за очень короткий период он смог восстановить порядок в стране, которая заняла своё достойное место в международном сообществе. Гейдар Алиев, хотя и учился на архитектора, но им не стал. Он стал архитектором в более широком и сакральном смысле этого слова - архитектором родного Азербайджана. Сегодняшний Азербайджан является творением общенационального лидера. Творением ещё и в том смысле, что воспитал такого сына, который сегодня успешно руководит республикой».

Посол рассказал о том, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от оккупации азербайджанские земли, вернув Азербайджану Карабах, сделал то, о чём мечтал Гейдар Алиев и все азербайджанцы мира, вписав этим своё имя золотыми буквами в историю Азербайджана.

Также Полад Бюльбюль оглы поделился своими воспоминаниями о Зарифе ханым Алиевой.

«Сформировавшийся в семье Гейдара и Зарифы Алиевых, Президент Ильхам Алиев твёрдой рукой ведёт Азербайджан в довольно сложной ситуации и сегодня, когда во всём мире преобладает агрессия, пренебрежение международными нормами, он всегда находит единственно верный путь для нашей родины. Сегодня душа общенационального лидера спокойна, потому что Азербайджан одержал уникальную победу в 44-х дневной войне - данная победа является заслугой сынов Азербайджана, которые отдали за свободу своей страны. Пусть земля им будет пухом», - заключил посол.

Полад Бюльбюль оглы вспомнил годы своей работы в качестве министра культуры под руководством азербайджанского лидера: "Гейдар Алиев очень хорошо знал культуру, все её тонкости и работать с ним было непросто. Гейдар Алиевич всегда с

особым вниманием относился к представителям культуры. 10 лет работы с ним - это большая школа, это диплом, который не дадут ни в одном университете мира. Память о Гейдаре Алиеве будет вечно жить в книгах, картинах, фильмах и в сердцах людей, которые его знали" , - сказал он.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность».

Руководитель отдела гуманитарных программ Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, доктор философских наук Тамилла Ахмедова выступая, подробно рассказала об авторе и создании издания.

На мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, официальные лица Министерства иностранных дел РФ, представители дипломатического корпуса, российской общественности, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева, активисты АМОР, члены диаспорских организаций и бывшие соратники Гейдара Алиева, работавшие вместе с ним в Москве.

Также гостям был показан документальный фильм, посвящённый общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В завершении мероприятия гости были приглашены на эхсан.