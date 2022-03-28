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В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"

В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны" Министерство обороны Азербайджана ответило на обращения граждан о присвоении звания “Ветеран войны”.
Внутренняя политика
28 марта 2022 г. 20:09
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны

Министерство обороны Азербайджана ответило на обращения граждан о присвоении звания “Ветеран войны”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, некоторые лица пытаются ввести общественность в заблуждение, распространяя в социальных сетях необоснованные требования о присвоении звания ”Ветеран войны".

"Мы заявляем, что присвоение звания “Ветеран войны” некоторым гражданам, привлеченным к мобилизации, но не принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, не соответствует требованиям соответствующего постановления Кабинета министров", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN bəzi şəxslərə “Müharibə veteranı” adının verilməməsinə münasibət bildirib

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