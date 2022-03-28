В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"

Министерство обороны Азербайджана ответило на обращения граждан о присвоении звания “Ветеран войны”.

Министерство обороны Азербайджана ответило на обращения граждан о присвоении звания “Ветеран войны”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, некоторые лица пытаются ввести общественность в заблуждение, распространяя в социальных сетях необоснованные требования о присвоении звания ”Ветеран войны".

"Мы заявляем, что присвоение звания “Ветеран войны” некоторым гражданам, привлеченным к мобилизации, но не принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, не соответствует требованиям соответствующего постановления Кабинета министров", - говорится в сообщении.