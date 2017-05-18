В ММ проходят слушания, связанные с законом "О социальной службе"

© Report

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики проходят слушания, связанные с законом "О социальной службе".

Как сообщает Report, выступивший председатель комитета Хады Раджабли отметил, что одним из факторов, способствующих проведению слушаний, стали трудности, возникшие при исполнении закона на местах.

Он подчеркнул, что на данный момент возросли требования, связанные с исполнением закона, круг социальных услуг расширился: "Цель заключается в обеспечении еще большей эффективность закона".

Выступивший на слушаниях заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов отметил, что данный закон принят для оказания социальных услуг людям, живущим в Азербайджане в трудных условиях.

Он отметил, что на данный момент 339 детей в учреждениях социальных услуг для детей с ограниченными возможностями живут под полным государственным контролем: "За 2011-2016 гг. 137 детей из государственных детских учреждений были возвращены в семьи на постоянное жительство. В абшеронском поселке Масазыр приступили к строительству 3-го здания для молодых людей, лишенных родительской опеки и лиц, потерявших родителей. Мы обладаем возможностью увеличить число подобных зданий и устранить проблемы молодежи этой категории".

На данный момент слушания продолжаются.