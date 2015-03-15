В митинге Нацсовета приняли участие до 600 человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье на стадионе Мяхсул в Ясамальском районе прошел митинг, организованный так называемым Национальным советом.

Как сообщили Report в Главном управлении полиции города Баку, в митинге, прошедшем с 15:00 до 17:00, участвовало до 600 человек, представлявших Партию народного фронта, Исламскую партию, Народную партию, а также сторонников данных партий.

Грубых нарушений общественного порядка и правовых норм допущено не было.