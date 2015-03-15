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    В митинге Нацсовета приняли участие до 600 человек

    Грубых нарушений общественного порядка и правовых норм допущено не было

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье на стадионе Мяхсул в Ясамальском районе прошел митинг, организованный так называемым Национальным советом.

    Как сообщили Report в Главном управлении полиции города Баку, в митинге, прошедшем с 15:00 до 17:00, участвовало до 600 человек, представлявших Партию народного фронта, Исламскую партию, Народную партию, а также сторонников данных партий.

    Грубых нарушений общественного порядка и правовых норм допущено не было.

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