В миноборонпроме Азербайджана произведены структурные изменения и новые кадровые назначения - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ

В министерстве оборонной промышленности Азербайджана произведены структурные изменения и новые кадровые назначения.

Как стало известно Report, подписанным министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым соответствующим приказом упразднен договорно-правовой и кадровый отдел.

На его основе созданы два новых отдела – правовой и кадровый.

В то же время в эти отделы были назначены заведующие. Соответствующим приказом на должность заведующего правового отдела назначен Исмаил Ибрагим оглу Керимов, кадрового отдела – Эльгюн Бекир оглу Бахтияров. Ранее И.Керимов работал на должности заведующего договорно-правовым и кадровым отделом.

Кроме того, отдел финансов и бухучета миноборонпрома переименован в отдел финансов и учета. Соответствующим приказом министра М.Гулиева Надим Булудхан оглу Байрамов назначен заведующим отделом финансов и учета министерства.

Отметим, что ранее соответствующим приказом за подписью министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с занимаемой должности был снят руководитель аппарата министерства Узеир Исмаилов. На эту должность назначен Заур Алиев.

Кроме того, с должности снят замминистра оборонной промышленности Тофик Рафиев.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности и назначен министром оборонной промышленности.