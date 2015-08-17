​В Минюст Азербайджана будет направлено обращение об отмене результатов съезда

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Недовольные результатами прошедшего в 2014 году VIII Съезда партии "Мусават" бывшие члены партии направят обращение в министерство юстиции Азербайджана.

Об этом заявил Report бывший председатель Сураханской районной организации партии "Мусават", руководитель департамента по организационным вопросам Азербайджанского движения демократии и процветания Ровшан Дамирли.

Он отметил, что целью обращения является отмена результатов последнего съезда: "Уже готов список лиц, которые подпишут обращение. В список включены имена лиц, исключенных или подавших в отставку из партии. Обращение подписали бывший председатель женского объединения "Мусават" Эллада Мамедли, бывший председатель Зангиланской районной организации Руфат Алиев, я и другие".

В свою очередь, бывший член Дивана партии, заместитель председателя Азербайджанского движения демократии и процветания, профессор Адиль Гейбулла в своем заявлении Report отметил, что это неверный шаг, и он не намерен подписывать подобное обращение.

Отметим, что на прошедшем 27 сентября VIII Съезде партии "Мусават" Ариф Гаджили получил 228 голосов и был избран председателем партии. Губад Ибадоглу получил 200 голосов, заняв второе, Тура Аббаслы с 20 голосами - третье место. Недовольные результатами голосования потребовали проведение внеочередного съезда. После этого Губад Ибадоглу создал Азербайджанское движение демократии и процветания. Руководство партии расценило это как шаг к расколу и исключило его из партии. Турал Аббаслы со своими сподвижниками объявил о создании организации "Ağ blok" ("Белый блок").