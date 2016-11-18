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    В министерстве юстиции создано новое управление, число работников увеличено

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции создано новое управление и увеличено число работников.

    Как сообщает Report, это стало возможным после подписания президентом Ильхамом Алиевым указа о внесении изменений в указ главы государства №446 от 17 августа 2006 года "О развитии органов юстиции".

    Так, согласно изменениям, в министерстве юстиции создано Управление информационно-коммуникационных технологий, а также штатная единица сотрудников центрального аппарата министерства увеличена с 380-ти до 420-ти. 

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