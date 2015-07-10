В МВД Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии.

Как сообщает Report, на заседании участвуют руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, должностные сотрудники, начальники управлений, отделений и подразделений всех городов и районов Азербайджана.

На заседании обсуждаются меры по борьбе с преступностью в стране за 6 месяцев 2015 года, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступлений против собственности, а также предстоящие задачи.

В коллегии также будет обсуждена деятельность полиции в сфере охраны безопасности участников, гостей и зрителей во время l Европейских игр "Баку-2015" и обеспечения общественного порядка.