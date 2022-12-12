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В Министерстве экономики состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти Гейдара Алиева

В Министерстве экономики состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти Гейдара Алиева В Министерстве экономики, а также в подведомственных ему структурах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 19:50
В Министерстве экономики состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти Гейдара Алиева

В Министерстве экономики, а также в подведомственных ему структурах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, коллектив министерства побывал на Аллее почета и возложил букеты цветов к памятнику общенационального лидера.

Сотрудники министерства ознакомились в Центре Гейдара Алиева с экспонатами, фотографиями и книгами, отражающими славный жизненный путь великого лидера.

Мероприятие, организованное в Министерстве экономики, началось с минуты молчания в память о Гейдаре Алиеве.

На мероприятии был показан видеоролик о жизни и деятельности общенационального лидера.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyində Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

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