В Министерстве экономики состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти Гейдара Алиева

В Министерстве экономики, а также в подведомственных ему структурах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, коллектив министерства побывал на Аллее почета и возложил букеты цветов к памятнику общенационального лидера.
Сотрудники министерства ознакомились в Центре Гейдара Алиева с экспонатами, фотографиями и книгами, отражающими славный жизненный путь великого лидера.
Мероприятие, организованное в Министерстве экономики, началось с минуты молчания в память о Гейдаре Алиеве.
На мероприятии был показан видеоролик о жизни и деятельности общенационального лидера.