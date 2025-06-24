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В Мингячевире проведен осмотр территорий, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны Армении в 2020 году

В Мингячевире проведен осмотр территорий, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны Армении в 2020 году Во время Второй Карабахской войны Армения не только целенаправленно держала под огнем населенные пункты Азербайджана, но и нацеливалась на энергетические объекты в Мингячевире.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 18:02
В Мингячевире проведен осмотр территорий, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны Армении в 2020 году

Во время Второй Карабахской войны Армения не только целенаправленно держала под огнем населенные пункты Азербайджана, но и нацеливалась на энергетические объекты в Мингячевире.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, об этом журналистам сообщили во время осмотра территорий, подвергшихся удару реактивной системы залпового огня "Смерч" Армении в 2020 году, в рамках медиатура, организованного в город.

Отмечено, что целью ракетного удара было парализовать энергетическую инфраструктуру Азербайджана. Армения озвучивала угрозы бомбардировки Мингячевира, разрушения водной плотины и вывода из строя Мингячевирской электростанции. Как снаряды, так и дальнобойные ракеты, упавшие на эту территорию, являются наглядным доказательством этого. Это акт агрессии и военное преступление, направленное против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что 4 октября 2020 года на территорию Мингячевирской электростанции была выпущена ракета из реактивной системы залпового огня "Смерч", обладающая большой разрушительной силой. Ракета упала на участок между 6-м и 7-м энергоблоками. Кроме того, 11 октября 2020 года вторая выпущенная ракета упала вблизи Центра управления. В результате упреждающих мер соответствующих систем обороны выпущенные ракеты были обезврежены.

Отметим, что президент Ильхам Алиев и гости 24 июня посетили территорию, куда упала ракета, выпущенная из Армении по этой станции во время Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə 2020-ci ildə Ermənistanın raket hücumuna məruz qalan ərazilərə baxış keçirilib

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