О нас

В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Асаддином Новрузовым

В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Асаддином Новрузовым В Мингячевире простились с Асаддином Новрузовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 14:05
В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Асаддином Новрузовым

В Мингячевире завершилась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асаддином Новрузовым.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело было перезахоронено на Аллее шехидов Мингячевира.

В церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

13:43

В Мингячевире простились с шехидом Асаддином Новрузовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Мингячевире.

Отметим, что Асаддин Джуру оглу Новрузов родился 15 октября 1939 года в селе Баш Гюнейпайя Агдеринского района. А.Новрузов, участвовавший в боях в составе отряда самообороны, пропал без вести в этом селе 12 марта 1992 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Əsəddin Novruzov dəfn edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi