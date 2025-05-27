В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Асаддином Новрузовым

В Мингячевире завершилась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асаддином Новрузовым.
Как сообщает карабахское бюро Report, тело было перезахоронено на Аллее шехидов Мингячевира.
В церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
В Мингячевире простились с шехидом Асаддином Новрузовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Мингячевире.
Отметим, что Асаддин Джуру оглу Новрузов родился 15 октября 1939 года в селе Баш Гюнейпайя Агдеринского района. А.Новрузов, участвовавший в боях в составе отряда самообороны, пропал без вести в этом селе 12 марта 1992 года.