В Мингячевире простились с шехидом I Карабахской войны Асаддином Новрузовым

В Мингячевире простились с Асаддином Новрузовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Мингячевире завершилась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асаддином Новрузовым.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело было перезахоронено на Аллее шехидов Мингячевира.

В церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

13:43

В Мингячевире простились с шехидом Асаддином Новрузовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Мингячевире.

Отметим, что Асаддин Джуру оглу Новрузов родился 15 октября 1939 года в селе Баш Гюнейпайя Агдеринского района. А.Новрузов, участвовавший в боях в составе отряда самообороны, пропал без вести в этом селе 12 марта 1992 года.