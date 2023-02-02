О нас

В Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году

В Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году В Мингячевирском Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие в связи с избранием Мингячевира молодежной столицей в 2023 году.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 14:39
В Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году

В Мингячевирском Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие в связи с избранием Мингячевира молодежной столицей в 2023 году.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Али Гусейнли, руководитель Фонда молодежи Фарид Джафаров и др.

В ходе мероприятия Бинагадинский, Хазарский и Гянджинский дома молодежи были удостоены специальных наград за успешную деятельность в 2022 году.

Кроме того, были вручены награды представителям молодежи, отличившимся в сфере образования, культуры, литературы, ИКТ, медицины и пр.

Символические ключи молодежной столицы перешли от Товуза Мингячевиру.

В завершение мероприятия был представлен логотип города Мингячевир в связи с избранием его молодежной столицей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirin Gənclər Paytaxtı seçilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib

Самое важное

Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
2 февраля 2023 г. 14:55
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
31 января 2023 г. 14:10
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
31 января 2023 г. 13:26
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
31 января 2023 г. 11:40
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi