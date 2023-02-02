В Мингячевире прошло мероприятие в связи с избранием города молодежной столицей в 2023 году

В Мингячевирском Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие в связи с избранием Мингячевира молодежной столицей в 2023 году.

В Мингячевирском Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие в связи с избранием Мингячевира молодежной столицей в 2023 году.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Али Гусейнли, руководитель Фонда молодежи Фарид Джафаров и др.

В ходе мероприятия Бинагадинский, Хазарский и Гянджинский дома молодежи были удостоены специальных наград за успешную деятельность в 2022 году.

Кроме того, были вручены награды представителям молодежи, отличившимся в сфере образования, культуры, литературы, ИКТ, медицины и пр.

Символические ключи молодежной столицы перешли от Товуза Мингячевиру.

В завершение мероприятия был представлен логотип города Мингячевир в связи с избранием его молодежной столицей.