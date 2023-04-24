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В Мингячевире прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Мингячевире прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Мингячевире состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
24 апреля 2023 г. 13:12
В Мингячевире прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Мингячевире состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В конференции приняли участие работники Мингячевирской городской, Евлахской, Агдашской и Гёйчайской районных прокуратур, представители правоохранительных органов и других государственных структур.

Участники конференции почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

В центре Гейдара Алиева в городе Мингячевире участники мероприятия ознакомились с экспонатами и фотостендами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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