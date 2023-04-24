В Мингячевире прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Мингячевире состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Мингячевире состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В конференции приняли участие работники Мингячевирской городской, Евлахской, Агдашской и Гёйчайской районных прокуратур, представители правоохранительных органов и других государственных структур.

Участники конференции почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

В центре Гейдара Алиева в городе Мингячевире участники мероприятия ознакомились с экспонатами и фотостендами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.