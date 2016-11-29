В Милли Меджлисе возник спор между Фазаилем Агамалы и Агилем Аббасом

Агиль Аббас: "Снизьте зарплату депутатам, которые заявляют, что у них высокая зарплата..."

Фазаиль Агамалы: "Агиль Аббас не достиг того уровня, чтобы учить нас"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса возник спор между депутатами Фазаилем Агамалы и Агилем Аббасом.

Как сообщает Report, в ходе своего выступления А.Аббас сказал, что он является самым критикуемым депутатом в азербайджанском парламенте: "Больше всего критикуют меня, Фазаиля Агамалы и Хади Раджабли. Мы два-три депутата остались в центре, остальные не вмешиваются. Из-за моего заявления в связи с увеличением зарплат депутатов я подвергся оскорблениям. Тахир Керимли говорит, что стыдится при получении зарплаты депутата. Зачем должно быть стыдно, ты трудишься и получаешь зарплату. Снизьте зарплату депутатам, которые заявляют, что у них высокая зарплата. Сегодня в соцсетях много оскорблений и клеветы".

Депутат Фазаиль Агамалы в ответ на это сказал, что Агиль Аббас все время пытается учить депутатов: "Он еще не достиг того уровня, чтобы учить нас. Ему надо сделать предупреждение. Агиль Аббас должен следить за своими действиями и поведением".