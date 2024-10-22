В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа

В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа по изучению орошения зеленых насаждений.

В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа по изучению орошения зеленых насаждений.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Председатель комитета Садиг Гурбанов отметил, что новая рабочая группа должна изучить вопросы полива зеленых насаждений в городах, около жилых домов и в других местах.

В состав рабочей группы, которую возглавит депутат Нагиф Гамзаев, вошли заместитель председателя комитета Фатма Йылдырым, члены комитета Ровшан Мурадов, Асиф Аскеров и Эйваз Гурбанов.