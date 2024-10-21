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В Милли Меджлисе создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан В Милли Меджлисе создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан.
Внутренняя политика
21 октября 2024 г. 17:48
В Милли Меджлисе создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе создана инициативная группа по возвращению в Западный Азербайджан.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

С подобной инициативой к председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой на днях обратилась Община Западного Азербайджана (ОЗА).

В обращении Общины отмечалось, что ОЗА активно осуществляет международную деятельность, участвуя в мероприятиях в рамках международных организаций, и постоянно поднимает вопрос о возвращении западных азербайджанцев.

Было выдвинуто предложение о создании в Милли Меджлисе структуры по вопросам возвращения в Западный Азербайджан. Отмечалось, что создание подобного органа в парламенте, прежде всего, продемонстрирует консенсус в стране по данному вопросу, а также позволит эффективно продолжить работу по линии парламентской дипломатии.

Учитывая все это, спикер С.Гафарова распорядилась о создании в парламенте инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан. Руководителем группы назначен депутат Азиз Алекперов.

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