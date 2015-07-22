​В Милли Меджлисе прошла встреча с журналистами

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Милли Меджлисе по случаю 140-летия создания азербайджанской национальной печати прошла встреча с журналистами и представителями медиа.

Как сообщает Report, поздравив журналистов, председатель парламентского комитета по вопросам культуры, депутат Низами Джафаров отметил исторические заслуги близкого друга журналистов, общенационального лидера Гейдара Алиева в обеспечении свободы слова, мысли и печати в Азербайджане: "В Азербайджане создана необходимая законодательная база для нормальной деятельности СМИ.

Со стороны государства прессе уделяется особое внимание, высоко оценивается труд журналистов.

Ликвидация в 1998 году цензуры открыла перед СМИ широкие перспективы. Президент Ильхам Алиев постоянно держит вопрос развития СМИ в центре внимания, в стране принимаются важные шаги в этом направлении".

Н.Джафаров также коснулся тесных связей между ММ и прессой. Он заявил, что недавно между Милли Меджлисом и Советом печати был заключен Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве: "Данный документ представляет важное значение с точки зрения более глубокого изучения деятельности парламента и ее освещения в медиа органах".

Поздравивший журналистов с праздником руководитель пресс-службы ММ Акиф Таваккюльоглу коснулся пройденного азербайджанской прессой исторического пути развития.

В заключение журналистам вручили награды. Среди награжденных были также сотрудники Информагентства Report.