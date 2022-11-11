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В Милли Меджлисе прошла встреча с представителями Генпрокуратуры

В Милли Меджлисе прошла встреча с представителями Генпрокуратуры 11:05
Внутренняя политика
11 ноября 2022 г. 11:44
В Милли Меджлисе прошла встреча с представителями Генпрокуратуры

Работа по повышению эффективности деятельности госорганов обсуждалась в парламенте Азербайджана в ходе встречи, организованной антикоррупционным учебным центром научно-консультативного совета при Генпрокуроре Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, руководитель антикоррупционного учебного центра, депутат Милли Меджлиса, член комитета по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров подробно рассказал деятельности Милли Меджлиса, его структурах и пр.

Заместитель руководителя Аппарата ММ Рустам Махмудов, начальник отдела научно-учебного центра Генпрокуратуры, секретарь центра Нигяр Галандарли рассказали о работе своих структур, ответили на вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisdə Baş Prokurorluğun nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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