В Милли Меджлисе прошла встреча с представителями Генпрокуратуры

11:05

Работа по повышению эффективности деятельности госорганов обсуждалась в парламенте Азербайджана в ходе встречи, организованной антикоррупционным учебным центром научно-консультативного совета при Генпрокуроре Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, руководитель антикоррупционного учебного центра, депутат Милли Меджлиса, член комитета по правовой политике и государственному строительству Кямал Джафаров подробно рассказал деятельности Милли Меджлиса, его структурах и пр.

Заместитель руководителя Аппарата ММ Рустам Махмудов, начальник отдела научно-учебного центра Генпрокуратуры, секретарь центра Нигяр Галандарли рассказали о работе своих структур, ответили на вопросы.