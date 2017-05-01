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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе прошел "круглый стол" на тему "Гейдар Алиев – основатель национального парламентаризма".

Как сообщает Report, на мероприятии, прошедшем при организационной поддержке парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, присутствовали представители неправительственных организаций, а также молодежь, представляющая Партию "Ени Азербайджан".

Выступивший на мероприятии председатель комитета Фуад Мурадов сказал, что молодежь принимает активное участие в созидании Азербайджана: "Каждый представитель азербайджанской молодежи поддерживает политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева. Каждый из нас обязан внести свой вклад в развитие Азербайджана. В стране молодежи оказываются огромное внимание и забота. Молодежь принимает активное участие и в Милли Меджлисе, действует комитет по вопросам молодежи и спорта. Я впервые побывал в Милли Меджлисе в 17 лет. Тогда я и не мог подумать, что в будущем буду членом парламента. Гейдар Алиев старался для этого дня. Сейчас Азербайджан - сильное государство и никто не может говорить с Азербайджаном в резком тоне".

Ф.Мурадов отметил, что за создание такого процветающего государства каждый гражданин обязан общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Депутат Малахат Ибрагимгызы отметила, что нет такой сферы, которая не была бы развита Гейдаром Алиевым.

По ее словам, Гейдар Алиев сыграл важную роль в создании современого азербайджанского парламента.

Она напомнила, что до 2005 года в стране наблюдались финансовые проблемы: "В Азербайджане в 2006 году за 4 месяца здание Милли Меджлиса было капитально отремонтировано. Здесь существуют все условия. В целом в Азербайджане для молодежи созданы все необходимые условия".

Затем продемонстрировали видеоролик с выступлениями общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие продолжилось выступлениями.