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В Милли Меджлисе призвали штрафовать водителей автобусов, выезжающих за пределы спецполос

В Милли Меджлисе призвали штрафовать водителей автобусов, выезжающих за пределы спецполос На дорогах в Баку выделяются все больше специальных полос для движения автобусов. Целью является предотвратить возникновение пробок и облегчить движение общественного транспорта. Однако водители легковых автомобилей жалуются на то, что автобусы выезжают н
Внутренняя политика
11 октября 2024 г. 11:45
В Милли Меджлисе призвали штрафовать водителей автобусов, выезжающих за пределы спецполос

На дорогах в Баку выделяются все больше специальных полос для движения автобусов. Целью является предотвратить возникновение пробок и облегчить движение общественного транспорта. Однако водители легковых автомобилей жалуются на то, что автобусы выезжают на другие полосы, несмотря на наличие специально выделенных для общественного транспорта.

Во многих городах мира водителям автобусов запрещено ехать по другим полосам движения, если на дороге есть специальные для общественного транспорта.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов рассказал Report, что данная проблема действительно актуальна в Баку.

"Считаю, что если частным легковым автомобилям запрещено ехать по специальным полосам, общественному транспорту также следует запретить движение по обычной полосе. Из-за отсутствия административного наказания в этом вопросе, водители автобусов совершают хаотичные движения на дорогах и нарушают общую динамику движения. Было бы целесообразным ввести штрафы для водителей общественного транспорта за создание искусственных заторов", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова также считает необходимым введение штрафов для водителей автобусов за проезд на обычных полосах при наличии специальных.

Она напомнила, что автобусные полосы в Баку созданы с целью обеспечения безопасности, непрерывного и комфортного движения общественного транспорта.

"Новые полосы относительно облегчили движение общественного транспорта. Во многих городах мира автобусам запрещают выезжать за пределы специальной полосы. Даже если впереди стоит другой автобус, водитель ждет, пока он не начнет движение и не обгоняет его по другой полосе. Считаю, что в Азербайджане необходимо также ввести эту практику, чтобы автобусы не препятствовали движению частных автомобилей", - сказала она.

Салманова считает, что этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне путем внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В свою очередь в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили Report, что при маневрировании и развороте автобусы вынуждены выезжать за пределы выделенной для них полосы.

"Однако во всех других случаях автобусы должны двигаться исключительно по специальной полосе. В связи с этим ведутся переговоры с компаниями-перевозчиками. Им поручают проводить разъяснительные беседы с водителями о соблюдении правил пассажирских перевозок и дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXüsusi ayrılan zolaqlardan çıxan avtobus sürücüləri cərimələnməlidir – RƏY

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