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В Милли Меджлисе призвали серьезно наказывать за заключение кябина без официального брака

В Милли Меджлисе призвали серьезно наказывать за заключение кябина без официального брака В Милли Меджлисе призвали ввести строгое наказание для религиозных деятелей, заключающих кябин (религиозный брак) между лицами, не имеющими официальной регистрации брака.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 16:02
В Милли Меджлисе призвали серьезно наказывать за заключение кябина без официального брака

В Милли Меджлисе призвали ввести строгое наказание для религиозных деятелей, заключающих кябин (религиозный брак) между лицами, не имеющими официальной регистрации брака.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Джейхун Мамедов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Модель здоровой семьи и право на брак".

По его словам, подобные союзы не длятся долго, так как стороны осознают, что не несут серьезной ответственности:

"Они расстаются в скором времени, и это приводит к множеству проблем в обществе. В Управлении мусульман Кавказа также рекомендуют не заключать религиозные браки без официального. Но это всего лишь рекомендация. Необходимо ввести серьезное наказание за подобные действия, чтобы положить этому конец", - сказал парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi nikah olmadan dini kəbin kəsənlərə qarşı cəza mexanizmlərinin olması təklif edilir

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