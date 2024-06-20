В Милли Меджлисе призвали серьезно наказывать за заключение кябина без официального брака

В Милли Меджлисе призвали ввести строгое наказание для религиозных деятелей, заключающих кябин (религиозный брак) между лицами, не имеющими официальной регистрации брака.

В Милли Меджлисе призвали ввести строгое наказание для религиозных деятелей, заключающих кябин (религиозный брак) между лицами, не имеющими официальной регистрации брака.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Джейхун Мамедов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Модель здоровой семьи и право на брак".

По его словам, подобные союзы не длятся долго, так как стороны осознают, что не несут серьезной ответственности:

"Они расстаются в скором времени, и это приводит к множеству проблем в обществе. В Управлении мусульман Кавказа также рекомендуют не заключать религиозные браки без официального. Но это всего лишь рекомендация. Необходимо ввести серьезное наказание за подобные действия, чтобы положить этому конец", - сказал парламентарий.