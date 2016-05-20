В Милли Меджлисе принят акт амнистии

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Милли Меджлис принял акт амнистии.

Как сообщает Report, все депутаты, участвующие на заседании парламента, проголосовали за законопроект, и акт амнистии принят единогласно.

Согласно акту амнистии будут освобождены все лица, совершившие преступления, не представляющие серьезной общественной угрозы, арестованные за менее тяжкие преступления, те, кто при совершении преступления не достиг 18 лет, инвалиды, мужчины, достигшие 60 лет, лица, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-инвалиды I и II групп, участники боев за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, вынужденные переселенцы с мест постоянного проживания в результате оккупации части территории Азербайджана, а также лица, относящиеся к некоторым другим категориям.

Также будут освобождены лица, которым осталось отбыть наказание в исправительных учреждениях участкового типа не более 1 года, лица, приговоренные к исправительным, общественным работам, а также те, в отношении которых избрана мера пресечения в виде штрафа, приговоренные к условному наказанию, и ряд заключенных, относящиеся к другим группам. Акт амнистии коснется около 10 000 человек, 3500 человек выйдет на свободу.