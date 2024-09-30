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В Милли Меджлисе предложили запретить кандидатам в депутаты находиться на участках в день выборов

В Милли Меджлисе предложили запретить кандидатам в депутаты находиться на участках в день выборов Депутат Айдын Мирзазаде предложил внести поправку в Избирательный кодекс, запрещающую кандидатам в депутаты находиться на избирательных участках в день голосования.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 13:53
В Милли Меджлисе предложили запретить кандидатам в депутаты находиться на участках в день выборов

Депутат Айдын Мирзазаде предложил внести поправку в Избирательный кодекс, запрещающую кандидатам в депутаты находиться на избирательных участках в день голосования.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента VII созыва.

Он отметил, что кандидаты на избирательных участках часто нарушают правила.

"Некоторые кандидаты заранее привезли себе кресла, чтобы сидеть в участках. Были и случаи, когда они хулиганили, оскорбляли и даже применяли силу в отношении других кандидатов и членов комиссий. Подобное абсолютно недопустимо", - сказал он.

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