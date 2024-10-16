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В Милли Меджлисе предложили внести саперов в список лиц, имеющих право на льготное жилье

В Милли Меджлисе предложили внести саперов в список лиц, имеющих право на льготное жилье В Азербайджане предложили внести саперов в список лиц, имеющих право на льготное жилье.
Внутренняя политика
16 октября 2024 г. 13:10
В Милли Меджлисе предложили внести саперов в список лиц, имеющих право на льготное жилье

В Милли Меджлисе предложили внести саперов в список лиц, имеющих право на льготное жилье.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Сабина Салманова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Она также предложила предоставить саперам право выхода на трудовую пенсию на льготных условиях, учитывая специфику их работы и степень риска.

По ее словам, комитет по обороне совместно с комитетом по труду и социальной политике может подготовить соответствующий проект поправок в статью 9 Закона "О трудовых пенсиях".

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