В ММ предложили требовать справку о наркозависимости при вступлении в брак

Депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов предложил увеличить количество документов, необходимых для заключения брака в Азербайджане.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, где обсуждался проект поправок к Трудовому кодексу и закону "О наркологической службе и контроле".

По его словам, было бы целесообразным наряду с обязательным медицинским обследованием требовать у сторон справку об отсутствии наркотической зависимости.

"В ряде случаев после заключения брака выясняется, что у одного у супругов есть наркотическая зависимость. Это не только создает проблемы в планировании семьи, но также может привести к разводу. Поэтому добавление справки об отсутствии наркотической зависимости в список документов, необходимых для заключения брака, может снизить число разводов", - сказал Гахраманов.