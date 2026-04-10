    В ММ предложили требовать справку о наркозависимости при вступлении в брак

    • 10 апреля, 2026
    • 13:23
    В ММ предложили требовать справку о наркозависимости при вступлении в брак

    Депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов предложил увеличить количество документов, необходимых для заключения брака в Азербайджане.

    Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, где обсуждался проект поправок к Трудовому кодексу и закону "О наркологической службе и контроле".

    По его словам, было бы целесообразным наряду с обязательным медицинским обследованием требовать у сторон справку об отсутствии наркотической зависимости.

    "В ряде случаев после заключения брака выясняется, что у одного у супругов есть наркотическая зависимость. Это не только создает проблемы в планировании семьи, но также может привести к разводу. Поэтому добавление справки об отсутствии наркотической зависимости в список документов, необходимых для заключения брака, может снизить число разводов", - сказал Гахраманов.

    Azərbaycanda nikaha daxil olmaq üçün tələb edilən sənədlərin sayı artırıla bilər

    Последние новости

    14:00

    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из бюджет

    Милли Меджлис
    13:51

    ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля

    Другие страны
    13:49

    В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

    Происшествия
    13:39

    Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    Милли Меджлис
    13:38

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:37

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    Экология
    13:36

    В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

    В регионе
    13:35

    В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

    Милли Меджлис
    13:33

    Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей