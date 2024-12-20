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В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием

В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием.
Внутренняя политика
20 декабря 2024 г. 12:44
В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием

В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием.

Как сообщает Report, с предложением выступил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев во время своего выступления на пленарном заседании парламента 20 декабря.

Он отметил, что в связи с этим может быть принят законопроект:

"Я предлагаю принять закон, который наделит президента полномочиями освобождать от ответственности путем помилования не только осужденных, но и лиц, находящихся под следствием".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Prezidentə istintaq altında olan şəxsləri əfv etmək səlahiyyətinin verilməsi təklif olunub

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