В Милли Меджлисе поднят вопрос о партиях, представляющих ежегодный финансовый отчет в виде чистого листа

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов поднял в парламенте вопрос партий, не представляющих ежегодный финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию, или представляющих его в виде чистого листа.

Как сообщает Report, Сиявуш Новрузов отметил, что некоторые политические партии скрывают финансовые операции: "Это при том, что председатели этих партий ходят с телохранителями. На какие же средства финансируются эти телохранители? Они же должны на что-то жить? В связи с этим Милли Меджлис должен предпринять меры, принять решение".