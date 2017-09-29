В Милли Меджлисе обсуждается законопроект о гуманизации уголовного законодательства

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года о гуманизации уголовного законодательства в Милли Меджлисе обсуждается законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители госструктур, неправительственных организаций.

Руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзяев высоко оценил законопроект. Он отметил, что важно усовершенствовать законодательство.

Заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела работы с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Вюсал Исаев отметил, что в Уголовный кодекс добавлено наказание в виде ограничения свобод: "Ранее это наказание было, после его убрали. У нового вида наказания изменена суть".

Он отметил, что согласно проекту, по 34 преступлениям сократится срок наказания.