В Милли Меджлисе обсудили вопросы транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с послом Казахстана в нашей стране вопросы развития Транскаспийского международного транспортного коридора, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, транспортировки нефти из К

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с послом Казахстана в нашей стране вопросы развития Транскаспийского международного транспортного коридора, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, транспортировки нефти из Казахстана по территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на встрече с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем Сахиба Гафарова отметила, что дружба и братские связи между народами двух стран имеют давнюю историю, двусторонние связи успешно развиваются на основе общих ценностей, истории, религии, языка.

В ходе встречи подчеркнуто, что Азербайджан и Казахстан плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ).

Посол Алим Байель выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.