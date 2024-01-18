В Милли Меджлисе обсудили вопросы транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с послом Казахстана в нашей стране вопросы развития Транскаспийского международного транспортного коридора, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, транспортировки нефти из Казахстана по территории Азербайджана.
Как сообщает Report, на встрече с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем Сахиба Гафарова отметила, что дружба и братские связи между народами двух стран имеют давнюю историю, двусторонние связи успешно развиваются на основе общих ценностей, истории, религии, языка.
В ходе встречи подчеркнуто, что Азербайджан и Казахстан плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ).
Посол Алим Байель выразил удовлетворение динамичным развитием отношений между странами.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.