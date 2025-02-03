В Милли Меджлисе призвали объявить амнистию ко Дню Республики

В Милли Меджлисе назвали необходимым принятие очередной амнистии в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов назвал необходимым принятие очередного акта об амнистии в этом году.

Как сообщает Report, с таким заявлением парламентарий выступил на сегодняшнем первом пленарном заседании весенней сессии.

По его словам, было бы символичным объявить амнистию в преддверии 28 мая – Дня Республики, учитывая, что этот год в Азербайджане является "Годом Конституции и суверенитета".

Новрузов призвал парламент выступить с этой инициативой и подготовить акт об амнистии.

"Это обрадует наших сограждан. Например, некоторые наши граждане, которые сражались за суверенитет Азербайджана, впоследствии совершили ошибки и сейчас находятся в тюрьме. Вопрос их освобождения является одним из важных", - сказал он.