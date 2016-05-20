В Милли Меджлисе началось обсуждение акта амнистии

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством первого заместителя председателя Милли Меджлиса Зияфета Аскерова внесено обсуждение по одному вопросу.
На заседании обсуждается представленный в парламент законопроект "Об акте амнистии" в связи с амнистией по случаю 28 Мая - Дня Республики, предложенной по инициативе депутата Милли Меджлиса, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
На заседании участвует первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Мехрибан Алиева.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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