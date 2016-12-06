В Милли Меджлисе начались обсуждения госбюджета 2017 года

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе началось пленарное заседание.

Как сообщает Report, на заседании под председательством Огтая Асадова будут обсуждаться законопроекты, входящие в пакет государственного бюджета 2017 года.

В пакет бюджета вошли законопроекты "О государственном бюджете 2017 года", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017-й год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017-й год”, а также смете расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017-й год.

Трехдневные обсуждения продлятся до 8 декабря.