​В Милли Меджлисе на обсуждение вынесут новый законопроект

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству на обсуждение вынесли законопроект "Об общественном контроле".

Как сообщает Report, цель проекта заключается в регулировании обязанностей и функций центральных и местных органов исполнительной власти и их должностных лиц, рациональном исполнении законодательных актов, охране законных интересов граждан и гражданских лиц, отношений в области общественного контроля в обеспечении прозрачности.

В основные механизмы общественного контроля входят мониторинги, наблюдения, экспертиза и расследование обращений. Закон не ограничивает осуществление государственного контроля в иных формах.

Лица, нарушившие требования закона, понесут административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В случае принятия и утверждения закона Милли Меджлисом, он вступит в силу с 1 июня.