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    В Милли Меджлис представлен законопроект о госбюджете Азербайджана на 2017 год

    Проект вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В парламент страны представлен законопроект "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2017 год". 

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь ММ Акиф Таваккюльоглу. 

    По его словам, проект представлен на обсуждение общественности: "Проект бюджета поступил в парламент и в ближайшее время будет передан на обсуждение парламентских комитетов. В итоге законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента".

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