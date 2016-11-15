В Милли Меджлис представлен законопроект о госбюджете Азербайджана на 2017 год

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В парламент страны представлен законопроект "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2017 год".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ММ Акиф Таваккюльоглу.

По его словам, проект представлен на обсуждение общественности: "Проект бюджета поступил в парламент и в ближайшее время будет передан на обсуждение парламентских комитетов. В итоге законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента".