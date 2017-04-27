В Милле Меджлисе обсудили борьбу против табака - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Законопроект "Об ограничении использования табачных изделий" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса для второго чтения.

Как сообщает Report, проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, по правам человек, по труду и социальной политике, молодежи и спорта, по здравоохранению и представителей государственных структур.

В ходе обсуждений было отмечено, что, принимая во внимание предложение депутатов, в законопроект внесен ряд изменений и добавлений. В общественных местах, наряду с другими табачными изделиями, запрещается курение жидкого кальяна и электронных сигарет.

***12:29

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе состоялся круглый стол на тему "Усиление азербайджанского законодательства по борьбе против табака".

Как сообщает Report, на прошедшем при совместной поддержке парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, по правам человека, по труду и социальной политике, молодежи и спорта, по здравоохранению мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Натиг Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, руководитель аппарата министерства здравоохранения Закия Мустафаева и представители других государственных структур.

Вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова отметила, что законопроект "Об ограничении использования табачных изделий" принят в первом чтении. Она сказала, что при обсуждении комитетов выдвинуто много предложений и возникло мнение о важности их учитывать.

Председатель комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли отметил, что принятый в первом чтении законопроект посвящен одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня: "В проекте отражен вопрос с жидкими кальянами. Темой спора был вопрос о курении в закрытых помещениях. Если мы хотим, чтобы закон работал, нужно серьезно следовать выдвигаемым требованиям".

Председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что большинство людей не осведомлено о тяжелом вреде табака: "Ссылаясь на статистику Всемирной организации здравоохранения можно сказать, что сейчас в мире каждые 6 секунд умирает один курильщик. Это означает 15 млн человек в год. В то же время, смотря на показатели страдающих от рака легких, видим, что их количество в 30 раз больше, чем у людей, не использующих табачные изделия".

Он добавил, что количество курильщиков в Азербайджане близко к показателю в странах СНГ: "Сколько бы мы не запрещали, не сможем полностью прекратить курение, использование табачных изделий. К сожалению, когда появляется страна, желающая ограничить продажу сигарет, крупные компании по производству сигарет отзывают свою продукцию в другие развивающиеся страны. Качество товара той же марки сигарет, производящегося в других странах, неодинаково. То есть на рынок поступает поток некачественных сигарет".

А. Амирасланов отметил, что упоминание о наличии малого количества никотина в некоторых легких (лайт) сигаретах создает проблемы в борьбе с ними: "Информация о безвредности как легких, так и не легких сигарет на здоровье человека абсурдна".

Обсуждение в настоящий момент продолжается.